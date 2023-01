Litecoin (LTC) im Überblick Litecoin: Besser als der große Bruder Bitcoin?

Seit Oktober 2011 ist der Litecoin auf dem Markt. Immer wieder wird er seitdem als Alternative zum Bitcoin gehandelt. Aus gutem Grund: Immerhin ist er nach dem Bitcoin die zweitälteste Kryptowährung und hat sich über die Jahre in der Kryptowelt etabliert. Er rangiert obendrein unter den 15 größten Digitalwährungen, und Transaktionen sollen sich mit dem Coin besonders schnell abwickeln lassen. Lohnt sich also ein Investment in Litecoin? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Anleger.