Litecoin (LTC) vor dem Halving Litecoin: Was ist der Unterschied zum großen Bruder Bitcoin?

Bereits am 2. August soll zum dritten Mal ein Litecoin-Halving geben. Zuvor wurde 2015 und 2019 die Belohnungen für das Schürfen neuer Coins halbiert. Doch was passiert nach dem Halving? Grundsätzlich ähnelt das Prinzip dem des Bitcoin-Halvings, nur dass bei Litecoin die Halbierung der Belohnung erst nach 840.000 Blöcken erfolgt. Bei Bitcoin bereits nach 210.000 Blöcken. Der Block Reward wird halbiert und die Miner erhalten für ihre Arbeit nur noch die Hälfte an neuen Coins. Dadurch wird das Angebot verknappt und die Menge an Coins wächst langsamer.