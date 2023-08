Lockangebote für Sparer Zinsköder beim Tagesgeld: So viel gibt es bei vermeintlichen Top-Anbietern wirklich

Die WirtschaftsWoche hat sich die Tagesgeld-Offerten von Top-Anbietern angeschaut und nachgerechnet, wie hoch der jährliche Effektivzins ausfällt – also der Zins unter Berücksichtigung des Satzes, der nach dem Aktionszeitraum gilt. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, bei denen der später geltende Zinssatz bereits bekannt ist. Zu beachten ist, dass sich die Tagesgeldzinsen in der Regel am Leitzins orientieren und während der Laufzeit geändert werden können. Ein in Aussicht gestellter Zinssatz ist daher nicht unbedingt ein garantierter Zinssatz.