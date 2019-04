Luxus-Investments Nichts wächst im Wert so schnell wie Whisky

Ein Abreißen der Sammler- und Genießernachfrage ist derzeit nicht in Sicht. Verantwortlich dafür sind in erster Linie die asiatischen Märkte, was an den Importen schottischer Whiskys ablesbar ist. Allein im ersten Halbjahr 2018 stieg der Absatz laut Scotch Whisky Association in Indien um 44 Prozent, in China um 35 Prozent und in Singapur um 24 Prozent. Knapp 30 Prozent der schottischen Whisky-Exporte waren Single Malts, der Rest entfiel auf Blended Whiskys wie etwa Johnnie Walker.