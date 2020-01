Luxus-Raritäten Fünf Sachwerte mit höheren Renditen als Aktien

Dinosaurierknochen

Ihr Reiz besteht darin, dass sie schon zig Millionen Jahre alt sind: Weil sie bei Sammlern Spitzenpreise erzielen, wird so manches Dinosaurierskelett sogar von renommierten Auktionshäusern wie Sotheby's oder Christie's versteigert - oftmals so teuer, dass selbst Museen nicht mehr mitbieten. Große, gut erhaltene Skelette kosten leicht Millionenbeträge. Selbst für kleine Flugsaurier werden schnell fünf bis sechststellige Euro-Beträge fällig. Entscheidend für den Preis ist weniger die wissenschaftliche Bedeutung, sondern eher Größe, Ästhetik, weitgehende Vollständigkeit und ein insgesamt guter Zustand. Die meisten Funde stammen aus den USA. Dort dürfen Landbesitzer behalten, was sie auf ihrem Grund finden. In anderen Ländern hat der Staat ganz oder teilweise das Zugriffsrecht. In China ist unter den Knochenjägern regelrecht Goldgräberstimmung ausgebrochen. Obwohl Funde aus China nicht verkauft werden dürfen, tauchen Dinosaurierknochen von dort immer wieder auf Auktionen auf. Aber auch der Handel mit gefälschten Knochen nimmt zu.

Bild: AP