Manager auf der Flucht Was Wirecards Jan Marsalek von Florian Homm lernen kann

Sowohl Homm als auch Marsalek wussten ihre Geschäftspartner, Kunden und Investoren zu umgarnen. So fanden Vertragsunterzeichnungen stets in eindrucksvollen Räumlichkeiten statt. Homm lud seine Gäste auf sein Anwesen auf Mallorca oder ins Schloss des Fürstenhauses Thurn und Taxis ein, Marsalek in seine eigene palastartige Villa in München. Beide Ex-Manager teilten ein Interesse für Frauen, Nachtleben und materiellen Luxus.