Managergehalt Protzen bei Patrizia: 50-Millionen-Euro-Paket für den Ex-DWS-Chef

In diesem Umfeld macht es sich gut, wenn der künftige Chef zusagt, rund drei Millionen Euro in Aktien des von ihm gelenkten Unternehmens zu investieren. Dieses Investment von Wöhrmann soll ein Teil eines langfristigen Vergütungs-Anreizsystems sein, dass den komplizierten Namen „Shareholder Value Long-Term Incentive“ (SVL) trägt.