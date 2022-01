Max Otte Was taugen die Fonds vom AfD-Bundespräsidenten-Kandidaten?

Der Vermögensbildungsfonds soll die „Strategie von Prof. Dr. Max Otte 1:1“ umsetzen, heißt es bei PI Privatinvestor. Er investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Deren fairer Wert soll deutlich über dem aktuellen Kurs liegen. So investiere der Fonds kaum in Modethemen, heißt es. Der Global Value Fonds ist ein global anlegender Liechtensteiner Fonds, der ebenfalls nach der Otte-Strategie investiert. Dabei soll der „wertorientierte Investmentansatz der Königsanalyse“ genutzt werden. Der Max Otte Multiple Opportunities Fund richtet sich an Großanleger, mit 50.000 Euro Mindestanlage. Er investiert in Aktien, physisches Gold und Silber, Anleihen und Liquidität. Da es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF) handelt, darf er Einzelpositionen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens eingehen. Auch hier soll nach den Grundsätzen der Strategie von Prof. Dr. Max Otte investiert werden.