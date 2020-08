Mehr als 2000 Dollar für die Feinunze Der Goldpreis steigt – der Geldwert verfällt

Setzt man den Goldpreis in Beziehung zu makroökonomischen Größen wie zum Beispiel der Geldmenge, den Zinsen und den Kreditmarktprämien, so zeigt sich, dass ein Goldpreis von etwa 2.000 bis 2.200 Dollar je Unze keine Übertreibung darstellt. Stellt man zudem in Rechnung, dass die Politik der Niedrig- beziehungsweise Nullzinsen fortgeführt und die Geldmengenvermehrung nicht abgebremst wird, gibt es gute Gründe zur Annahme, dass das Gold in den kommenden Jahren weiter an Attraktiviät gewinnt - und dadurch sein Wert gegenüber den Papierwährungen steigt.



