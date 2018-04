MENA-Fonds: Renditechancen in der arabischen Welt

Das Bild ist widersprüchlich: Die höchsten Gebäude der Welt, überschwänglicher Prunk und Luxus sowie Ölquellen auf der einen Seite, Bürgerkriege, verschleierte Frauen, religiöser Eifer und Lohnarbeiter-Elend auf der anderen Seite: Kaum eine andere Region auf dem Globus, die Anleger unter Renditeaspekten im Fokus behalten sollten, vereinigt so große Unterschiede wie das Gebiet der so genannte MENA-Staaten. Die Abkürzung steht für Middle East North Africa (Mittlerer Osten und Nordafrika). Wer an die islamisch geprägte Welt denkt, dem fallen zunächst die zahlreichen gewalttätigen Konflikte wie in Syrien ein, die viele Investoren abschrecken. Es gibt aber auch die superreichen Ölförderstaaten etwa am Persischen Golf, die dank zunehmender Öffnung für Auslandskapital Anlegern große Chancen bieten .