Messengerdienst Zockerbude Telegram: Wie Anleger in Risiko-Investments gelockt werden

Die Operation Mega-Rendite startet an einem Donnerstag Anfang Februar. „Warten Sie auf den großen Gewinn“, so die vollmundige Ansage. „Ich empfehle jedem, mitzumachen.“ Der Moderator einer Telegram-Gruppe hat an diesem Abend nämlich besondere Pläne: Er will gemeinsam mit seiner Gefolgschaft von gut 5600 Mitgliedern des Messengerdienstes massiv in eine Kryptowährung investieren, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Wenn die Nutzer auf sein Verkaufssignal warteten, so der Moderator, sei ihnen eine ansehnliche Rendite sicher. Nach bloß 17 Minuten heißt es dann: „SELL SELL SELL!!!“