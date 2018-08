MiFID II Wie eine Direktive Fonds transparent machen sollte – und scheiterte

Die EU will Anlegern nun mehr Durchblick verschaffen. Bei der Finanzmarktrichtlinie MiFID II („Markets in Financial Instruments Directive“) handelt sich um ein Bündel von neuen Vorschriften, die den Wertpapierhandel fairer und transparenter machen sollen. MiFID II ist seit Anfang des Jahres in Kraft und ihre für Anleger positiven Auswirkungen treten erst jetzt nach und nach zu Tage. Die Einhaltung der neuen Vorschriften überwacht in Deutschland das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).