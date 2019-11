Milliardäre und Seriengründer Die Promi-Scientologen aus der Wirtschaft

Reed Slatkin

Zu den Gründern des US-Internetanbieters EarthLink zählte auch der Unternehmer Reed Slatkin, gemeinsam mit dem Scientologen Sky Dayton. Später wurde Slatkin für ein riesiges Schneeballsystem bekannt, das er geschaffen hatte. Insgesamt sammelte er fast 600 Millionen Dollar ein. Anfangs schüttete er an seine Investoren Gewinne aus, die er ganz überwiegend aus neuen Einzahlungen finanzierte. Nach fünfzehn Jahren brach das Schneeballsystem im Jahr 2001 zusammen. Zu den Opfern zählten zahlreiche Scientology-Anhänger. Zu den Profiteuren des Systems zählte Scientology selbst: Der Bewegung zuzurechnende Gesellschaften mussten nach dem Zusammenbruch daher Millionen an den Insolvenzverwalter zurückzahlen. Slatkin verstarb 2015 nach einigen Jahren in Haft.



Bild: Bloomberg