Milliardenmarkt Kunst 91 Millionen Dollar für eine Hasen-Skulptur

Äußerst vielschichtig sei die Gruppe der Käufer, heißt es beim Kunstauktionshaus Van Ham in Köln. Es seien „Gelegenheitskäufer, Liebhaber, Spekulanten, Händler, Museen, Firmensammlungen, und das über den ganzen Globus verteilt“, erklärte Inhaber Markus Eisenbeis.



Artnet beobachtet eine Abkehr vom abstrakten Stil. Für aufstrebende junge Künstler sei ein deutlicher Wandel in Richtung figurative Kunst zu beobachten, vor allem solche, die sich mit Themen der ethnischen, kulturellen oder geschlechtsspezifischen Identität befasse. Mehr Interesse an Frauen in der Kunst und eine verstärkte Wertschätzung ihrer Werke macht das Auktionshaus Ketterer in München aus.



Die Niedrig- oder gar Negativzinspolitik hinterlässt ihre Spuren. Geld sei da und die Kaufbereitschaft groß, berichten Experten. Doch hielten sich viele potenzielle Verkäufer bei Kunstauktionen zurück, berichtet Robert Ketterer: „Die wunderbarsten Kunstwerke kommen nicht auf den Markt, weil die Eigentümer sagen: „Ich würde ja, aber was mache ich dann mit dem Geld?““. Aus Ketterers Sicht hat sich der zuvor vom Schneller-höher-weiter-Hype geprägte Markt in diesem Jahr konsolidiert. „Ich denke, das wird dem Kunstmarkt 2020 nicht schaden“, sagte er.