Milliardenschwere Investmentfonds Fonds-Oldies: Sind Investa, Fondak & Co. reif für den Ruhestand?

Mit einem Fonds für Aktien von Banken und Versicherungen, dem Allianz Adiverba hatten Anleger sowohl in den vergangenen 15 Jahren als auch seit seinem Start im Jahr 1963 am wenigsten Freude. Er brachte seitdem jährlich im Schnitt 6,5 Prozent, in den vergangenen 15 Jahren lag das Plus auch nur bei durchschnittlich 1,8 Prozent. Also sehr dürftig. Eigentlich kaufen Anleger solche Fonds, um besser abzuschneiden als der MSCI Weltaktienindex. Aber der Rückstand zu diesem Index ist kaum aufzuholen. Da hilft es also kaum, dass der Fonds sich dieses Jahr mit bislang 29 Prozent Plus sehr stark entwickelt hat.