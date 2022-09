Mischfonds-Welt: Ungewöhnliche Strategien für den Aktienmix

So geschehen in jüngerer Zeit bei der Linde/Praxair-Fusion. Nachdem geklärt war, dass die Mindestbarabfindung an die Linde-Aktionäre beim Squeeze-out 173 Euro betragen sollte, nutzte ProfitlichSchmidlin die Konstellation, um ihre bestehende Position deutlich auszubauen. Einige Wochen später erwies sich dieser Schritt als lohnenswert, da Linde nach der kartellrechtlichen Freigabe der Fusion die abgeleitete Barabfindung mit 188,24 Euro ansetzte, zumal diese später noch auf 189,46 Euro erhöht wurde. Unter dem Strich gab es also deutlich mehr als den Durchschnittskurs der vorangegangenen drei Monate.