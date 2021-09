Mit 40 in den Ruhestand „Ich will nicht bis 67 acht Stunden am Tag im Büro sitzen“

Ist das Leben als Frugalist nicht total entbehrungsreich?

Für jemanden, der maximal konsumieren will und immer den neuesten Krempel braucht, wäre das frugale Leben natürlich entbehrungsreich. Ich will das aber nicht. Das ist komplette Geldverschwendung. Mir geht es als Frugalist nicht nur darum, viel zu sparen, sondern mein bestmögliches Leben zu leben. Ich will es nicht damit vergeuden, bis zum 67. Lebensjahr acht Stunden am Tag in irgendeinem Büro zu sitzen. Das ist verschwendete Lebenszeit. Frugalismus mag von außen betrachtet wie Verzicht aussehen. In Wirklichkeit zeigt er aber, dass man für ein glückliches Leben gar nicht viel Geld ausgeben muss.