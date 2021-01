Mit Hilfe seiner Twitter-Bio Wie Elon Musk mit einem Klick den Bitcoin-Kurs nach oben treibt

von Lucas Tenberg 29. Januar 2021

Elon Musk änderte den Status seiner Twitter-Biografie. Dort steht aktuell nur noch #bitcoin. Den Kurs der Kryptowährung verhalf das zu einem Höhenflug. Bild: REUTERS Bild:

Der Bitcoin-Kurs steigt momentan wieder stark an – auf bis zu 38.000 Dollar. Der Grund: Elon Musk änderte seine Twitter-Biografie in #bitcoin. Anleger und seine Follower scheint das in Aufregung zu versetzen.