MSCI, S&P, FTSE, Deutsche Börse Als Anleger bei den Indexanbietern mitverdienen

Trotzdem sollten Anleger jetzt keine großen Wetten mehr abschließen, dass es auf alle Ewigkeit weiter so rund läuft wie derzeit. Denn was als Katalysator nach oben gewirkt hat, könnte ebenso nach unten wirken. Weil Indexfonds, anders als aktiv gemanagte Fonds, keine Barreserven horten, aus denen Anleger ausgezahlt werden können, müssen sie, wenn Anleger rauswollen, an der Börse verkaufen. Dem Markt fehlt damit ein Auffangnetz. Und die Fallhöhe an den Börsen ist inzwischen durchaus hoch.