Multi-Asset-Strategien und Corona Mischfonds erweisen sich als stabiler

Anleger, die einen Teil ihres Vermögens in krisensichere Investments wie in Multi-Asset-Fonds stecken, genießen in turbulenten Börsenzeiten wie den aktuellen den Vorteil, dass das Portfolio nicht allzu stark schrumpft, müssen sich allerdings in freundlicheren Phasen der Aktienmärkte mit niedrigeren Renditen zufrieden geben. Weitsichtige Investoren hatten im besten Fall ihre Depots rechtzeitig umgeschichtet.