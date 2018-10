Nach Aufruf von Pensionsfonds RWE attackiert seine Kritiker

Jan Erik Saugestad, CEO des norwegischen Pensionsfonds Storebrand, ist um deutliche Worte nicht verlegen. Investoren empfiehlt er in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche, Abstand von Kohleunternehmen zu nehmen. Insbesondere RWE attackiert Saugestad scharf. Die Aktien seien riskant. „So schnell wie möglich abstoßen“, lautet seine Empfehlung.



Das will RWE nicht auf sich sitzen lassen. Gunhild Grieve, die Leiterin Investor Relations, reagiert in einem offenen Brief, den die WirtschaftsWoche an dieser Stelle dokumentiert.



Sehr geehrter Herr Saugestad,



wir waren überrascht und erstaunt über den gestrigen Artikel in der Wirtschaftswoche, in dem Sie RWE offen kritisieren, ohne die richtigen Zahlen und Fakten zu kennen. Gestatten Sie mir daher, einige Punkte richtig zu stellen.