„Covid-19 hat die Sichtweise der Anleger auf die Welt verändert“, urteilt Maximilan Kunkel, Chefanlagestratege der UBS in Deutschland. Die Anleger sorgten sich vermehrt um ihre Gesundheit sowie ihre Familie. Auch die Anlagepräferenzen hat Corona beeinflusst: Laut Kunkel hat nachhaltige Vermögenssicherung deutlich an Bedeutung gewonnen.



Besonders stark von Corona betroffen sind der Umfrage zufolge junge Anleger. 82 Prozent der vermögenden Junganleger geben an, dass die Pandemie die Art verändert habe, wie sie über Geld dächten. Bei der älteren Generation der Babyboomer sind es gerade einmal 42 Prozent.