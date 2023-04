Nach dem Bankenbeben „Die Schweiz bleibt ein Hort für Sicherheit und Stabilität“

Gutes Stichwort. Die Schweiz hat im Ausland bei wohlhabenden Menschen den Ruf als Hort des sicheren Geldes. Werden diese Kunden ihr Geld aus der Schweiz abziehen?

Die Schweiz bleibt ein Hort für Sicherheit und Stabilität. Aber es ist natürlich so, dass Kundinnen und Kunden Fragen stellen. Das ist berechtigt. Dennoch: das Vermögensverwaltungs-Geschäft hat eine 150-jährige Geschichte in der Schweiz. Man bekommt hierzulande enorm gute Dienstleistungen geboten, wenn man sein Geld anlegen möchte. Wenn Kunden Banken in der Schweiz Geld anvertrauen, kann man in alle möglichen Währungen und in eine breite Produktpalette investieren. Ich bin überzeugt, dass Kunden dies zu schätzen wissen.