Nach Erdoğans Wahlschlappe: Bietet die Türkei Anlegern wieder Chancen?

Selbst die so arg gebeutelte Türkische Lira, deren Wert sich gegenüber dem Euro in den zurückliegenden drei Jahren geradezu halbiert hat, zeigt sich seit der Wahl Ende Juni in einer deutlich besseren Verfassung. So zog der Kurs der heimischen Währung innerhalb von nur zehn Tagen um rund drei Prozent an. Experten sehen dafür in erster Linie die Entspannung im Streit zwischen der Türkei und den USA als Ursache – indirekt könnte aber auch die Verhandlungsbereitschaft Erdoğans auf den Machtverlust im eigenen Lande zurückzuführen sein.