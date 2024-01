Nach ETF-Zulassung Warum der Bitcoin jetzt schwächelt – und andere Kryptowährungen boomen

Immerhin: Das Gros der Marktbeobachter ist optimistisch, dass die neuen Bitcoin-ETFs den Kurs der Kryptowährung mittel- bis langfristig weiter steigen lassen. „Alles, was wir brauchen, ist, dass von den Billionen von Dollar an institutionell verwalteten Vermögenswerten da draußen vielleicht 0,1 oder 0,2 Prozent in einen ETF investieren“, sagt Cathie Wood, die den bekannten Techfonds ARK Innovation ETF verwaltet. Viele Vermögensverwalter haben angekündigt, Geld in Kryptowährungen stecken zu wollen. Mit steigenden Mittelzuflüssen würde der Bitcoin-Kurs anziehen.