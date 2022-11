Nach FTX-Pleite Kryptounternehmen BlockFi ist insolvent – das trifft Investor Peter Thiel

In der Kryptowelt geht der Pleitegeier um: Am gestrigen Montag hat der Kryptokreditgeber BlockFi Insolvenz angemeldet. Damit fordert die Pleite der einst drittgrößten Kryptobörse der Welt, FTX, ein weiteres Opfer. Bei dem Unternehmen können Nutzer ihre Kryptowerte einzahlen, verleihen und dafür Zinsen bekommen. BlockFi beantragte ein Gläubigerschutz-Verfahren nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts. Hiermit steht das Start-up aus New Jersey nun unter zeitlich begrenztem Schutz des Gerichts vor den Gläubigern und kann sich reorganisieren.