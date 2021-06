Nachhaltig investieren Starfondsmanager Flossbach meidet Banken – bis auf eine

Bert Flossbach mag den Immobilienfinanzierer Housing Development Finance Corporation und die dazu gehörende HDFC Bank aus Indien. Sie betreibt ein traditionelles Bankgeschäft und ist auf Immobilienfinanzierung spezialisiert. Die HDFC (INE001A01036) steckt als einzige Bank in dem von Bert Flossbach gelenkten FvS Multiple Opportunities Fonds, einem erfolgreichen Mischfonds. Was muss eine Bank können, um bei ihm zu punkten? „Sie sind fokussiert, kennen ihre Kunden extrem gut, haben ein fantastisches Ratingsystem mit dem sie die Kreditwürdigkeit prüfen und werden schon über Dekaden von einem einzigen CEO unternehmerisch geführt.“ Und so bekämen sie auch „einen höheren Börsenwert als manches Schweizer Bankinstitut, weil HDFC in Indien stark wächst“. Die Perspektiven sind weiterhin gut. Die dramatische Pandemie-Situation in Indien hat den Aktienmarkt kaum gedrückt.