Nachhaltige Geldanlage? Fondsgesellschaft DWS unter Greenwashing-Verdacht

In einem Interview mit dem Fernsehsender ntv beklagte Fixler große Scheinheiligkeit bei der nachhaltigen Geldanlage: Hinter vielen Nachhaltigkeitsprodukten steckten am Ende, hinter der Fassade, „hauptsächlich Investitionen in Microsoft und Apple“ – also praktisch eine ganz normale Geldanlage, ohne besonderen Anspruch an die Nachhaltigkeit. „Das Problem ist, es ist ein Markt, der sich noch im Aufbau befindet“, so Fixler. Es fehlten Standards. „Wenn die Regeln unklar sind, ist die Versuchung für viele Firmen groß, Investoren zu sagen, was sie hören wollen.“