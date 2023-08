Nachhaltige Vermögensverwaltung Diese Fonds mehren das Geld der Anleger – und bringen den Klimaschutz voran

Mehr und mehr Anlageentscheidungen werden wie bei Willert durch computerbasierte Handelssysteme getroffen oder mit ETFs umgesetzt wie bei Beck. Albrecht von Witzleben und Christian Krahe hingegen stehen für die alte Schule des Stockpickings, also die händische Auswahl vielversprechender Einzelwerte. Die WirtschaftsWoche hat das erfolgreiche Duo zusammengebracht: Von Witzleben war in den 2000er-Jahren als Vermögensverwalter in London und schrieb eine Kolumne in der WirtschaftsWoche. Die gefiel Krahe, der in Hamburg Großanlegerdepots für die Vereins- und Westbank betreute. 2005 haben sie ihren Fonds, den Deutsche Aktien Total Return gegründet, der im Ranking in der Kategorie dynamisch auf dem zweiten Platz liegt. 2018 übernahmen sie die Luxemburger Fondsgesellschaft GS&P.