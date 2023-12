Nachhaltigkeit Viel zu grün: US-Bundesstaat Tennessee verklagt BlackRock

ESG-Anlagen stehen immer wieder in der Kritik. In Deutschland geht es oft darum, dass Fondsgesellschaften ihre ESG-Bemühungen zu offensiv herausstellen, tatsächlich aber weniger tun und somit Greenwashing betreibben. In den USA ist es aber anders. Dort gibt es seit dem Jahr 2022 eine starke Gruppe republikanischer Staatsbediensteten und Politiker, die Geldverwaltern wie BlackRock, Vanguard oder Fidelity vorwerfen, zu viel für Nachhaltigkeit zu tun. Texas hatte eine Liste von Finanzunternehmen, Fonds und börsennotierten Indexfonds (ETFs) aufgestellt, mit denen staatliche Institutionen in Texas keine Geschäfte mehr machen dürfen. Große Vermögensverwalter und Kreditinstitute wie BlackRock, Swedbank, Credit Suisse oder UBS sind betroffen, dazu 348 Investmentfonds und ETFs zahlreicher Anbieter, so etwa Produkte von BlackRock (iShares), Fidelity, Vanguard und Invesco.

Tennessee wirft BlackRock jetzt sogar vor, das wahre Ausmaß der ESG-Aktivitäten heruntergespielt zu haben. BlackRock habe zudem die finanziellen Vorteile von ESG bei den Unternehmen überbewertet.

ESG-Strategien galten lange als traditionellen Strategien überlegen. Bis zum Jahr 2021 hatten viele ökologisch orientierte Unternehmen einen guten Lauf und ihre Aktien liefen super an der Börse. Das nutzten viele Fondsanbieter, um kräftig Werbung für Nachhaltigkeit als Geldanlage zu machen. Wissenschaftler untermauerten durch Studien die bessere Performance von Nachhaltigkeitsfonds gegenüber traditionell gemanagten Fonds. Doch auch diese Studien waren nur eine geschickt gewählte Stichtagsbetrachtung. Es gab schon häufig Zeiträume, in denen ESG und Nachhaltigkeit an der Börse gut liefen, etwa als Solarhersteller vor einem Jahrzehnt an der Börse boomten. Danach setzte aber eine Flaute ein.