Nachhaltigkeitsschema für Vermögensverwalter „Höhere CO2-Preise für grünes Wirtschaftswunder“

Nach dem Willen der EU sollen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern künftig angeben, inwieweit ihre Aktivitäten in eine von drei Kategorien für nachhaltige Investitionen passen: „green“, „enabling“ und „transition“ stehen zur Auswahl. Hilft das Fondsmanagern?

Es sollte in erster Linie darum gehen sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsdaten auch verlässlich sind. In welcher Form das dann umgesetzt wird, ist für uns erstmal zweitrangig. Dass die Transparenz erhöht werden soll, ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Ob man sich aber mit Begriffen wie „green“, „enabling“ und „transition“, also einer ausdrücklichen Wertung, einen Gefallen tut, würde ich zumindest hinterfragen. Keine einzige Tonne CO2 dürfte eingespart werden, nur weil irgendetwas in den „Transition“-Topf fällt. Dafür bräuchte es dann doch einen gesamtgesellschaftlichen Konsens.