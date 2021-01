Nebeneffekt des Lockdowns Wegen Corona sparen die Deutschen noch mehr

Läden und Restaurants bleiben vorerst geschlossen, um mögliche Infektionsrisiken in der Coronapandemie zu minimieren. Was für viele Gewerbetreibende eine Katastrophe ist, scheint privaten Haushalten insgesamt mehr Vermögen zu bescheren. So haben sie von Januar bis September 2020 so viel Geld zurückgelegt wie nie zuvor in den vergangenen Jahren. Die Sparquote betrug 16,6 Prozent des verfügbaren Einkommens, im zweiten Quartal 2020 sprang sie über 20 Prozent.