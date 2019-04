Negativer Realzins Realzins tief im Minus, Sparer verlieren über 100 Milliarden Euro

Die Zahlen verdeutlichen, wie die Niedrigzinspolitik der Notenbanken – und hier insbesondere der Europäischen Zentralbank – schleichende Vermögensverluste bei privaten Sparern verursacht. Unberücksichtigt blieben dabei die Bargeldbestände, die ohnehin immer der Inflation ausgesetzt sind, sowie die verzinsten Anlagen wie Lebens- und Rentenversicherungen oder in Unternehmens- und Staatsanleihen investierten Summen. Wer Kapital in diesen Anlageformen bindet, erleidet zwar in der Regel noch keine realen Verluste, muss sich aber zumeist mit so mickrigen Renditen zufriedengeben, dass Altersvorsorge und Vermögensaufbau nur noch quälend langsam voranschreiten.