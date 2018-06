Negativzins Gericht bestätigt: Strafzinsen gegen Sparer sind erlaubt

Die heute in Tübingen ergangene Entscheidung zu negativen Zinsen eines Riester-Sparvertrags fällt allerdings ziemlich speziell aus, weil auch der zugrunde liegende Fall individuell gelagert ist. Zwar sind staatlich geförderte Riester-Sparverträge weit verbreitet. Die von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklagte Sparkasse arbeitet hier aber mit einer Gesamtverzinsung, die sich aus einem Basiszins plus einem Bonuszins zusammensetzt. Weil der Basiszins wegen des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt unter Null rutschte, schritt die Verbraucherzentrale ein und klagte auf Unterlassung.