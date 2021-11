Negativzins Was Banken dürfen – und was nicht

Allerdings fällt der Zins bei der EZB längst nicht auf die gesamten Einlagen der Banken an. „Viele Banken argumentieren, die Negativzinspolitik der EZB würde sie gerade zwingen, die Kosten an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Schließlich gestattet ihnen die EZB großzügige Freibeträge für dort „geparkte“ Gelder“, so Bode. Unter bestimmten Umständen könnten Banken sich am Strafzins so sogar bereichern.