Neobroker Jetzt 2,6 Prozent für Tagesgeld: Scalable dreht weiter an der Zinsschraube

„Viele Angebote richten sich nur an Neukundinnen und -kunden. Wir möchten auch an unsere treue Community die erneut gestiegenen Zinsen weitergeben“, begründet Scalable-Gründer Erik Podzuweit die Erhöhung. Viele andere Banken geben die Zinswende noch immer kaum oder gar nicht an ihre Kunden weiter.