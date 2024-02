Neobroker Praxistest: Was taugt die neue Bezahlkarte von Trade Republic?

Wenige Sekunden, nachdem ich die Filiale verlassen habe, informiert mich die App per Push-Nachricht über meinen Einkauf und die anstehende Gutschrift: acht Cent, die ich nun in einen Sparplan meiner Wahl investieren darf. Voraussetzung: Ich habe bereits einen Sparplan mit 50 Euro und investiere monatlich 50 Euro in einen oder mehrere Sparpläne. Die Prämie wird nicht sofort, sondern immer am Anfang des Folgemonats investiert. Bei der kleinen Summe ist der Ertrag überschaubar. Wenn ich aber mal einen neuen Laptop für 1000 Euro kaufen sollte, flössen zehn Euro in meinen ETF. Nett.