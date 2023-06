Neobroker Wie erfolgreich ist die Zinsofferte von Trade Republic?

von Philipp Frohn 23. Juni 2023

Der Neobroker Trade Republic verzinst Kundeneinlagen seit einem halben Jahr mit zwei Prozent. Bild: Bild: dpa

Mit einem Zinsangebot mischte Trade Republic zum Jahresbeginn den Markt für Tagesgeld und Co. auf. Nun will der Neobroker das Angebot vorerst nicht weiter bewerben. Was dahintersteckt.