Neobroker Wie sicher ist mein Geld bei Trade Republic?

Im Ernstfall würde das Geld dann nicht genügen, um alle Kunden auszuzahlen. Ein Bürokratensatz in den AGBs von Trade Republic dürfte kritische Nutzer kaum beruhigen. Dort heißt es unter anderem: „Der Kunde trägt damit im Ergebnis das Insolvenzrisiko der das Treuhandsammelkonto führenden Treuhandbank […].“



Das klingt indes komplizierter und schlimmer, als die Lage in Wirklichkeit ist. Zuständig für solche Angelegenheiten ist die Entschädigungseinrichtung der Banken. Auf Anfrage sagt diese: „Bei Treuhandkonten, welche ein Kontoinhaber (in diesem Fall wäre dies Trade Republic) für einen Dritten angelegt hat, wird hinsichtlich der Deckungssumme nicht auf den Kontoinhaber (in diesem Fall also Trade Republic), sondern auf den Dritten als Einleger (in diesem Fall den Kunden von Trade Republic) abgestellt, sofern das Treuhandverhältnis eindeutig als solches gekennzeichnet ist.“ Konkret heißt das: Die Einlagensicherung gilt bis zu 100.000 Euro für jeden einzelnen Trade-Republic-Kunden separat.