Neobroker Wie Trade Republic mit einer neuen App Kunden verärgert

Öffnet man die App, sieht man als erstes die Entwicklung seines Wertpapierdepots in einem Chart – das ist bei der neuen Version genauso wie bei der alten. Allerdings ist der Chart nun farblos, zeigt einen schwarzen Kursverlauf auf weißem Hintergrund (oder andersrum). Bei Einzelpositionen ist jedem Wertpapier eine Farbe zugeordnet, die im Chart aufgegriffen wird, sowohl bei positiver als auch bei negativer Wertentwicklung. In der Vorgängerversion wurde der Chart rot oder grün eingefärbt, je nachdem, ob das Depot im ausgewählten Zeitraum Gewinne oder Verluste verzeichnete. Nun wird lediglich jede Einzelaktie in „ihrer“ Farbe angezeigt.