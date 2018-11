Neue Anbieter Einfach raus aus überteuerten Stromtarifen

Nun tobt ein Rechtsstreit. GoNetto hält das eigene Geschäftsmodell für zulässig: Eine Weitergabe von Provisionen sei ausdrücklich in Ordnung, wenn es so zu einer dauerhaften Beitragssenkung komme. Und weil die Kunden dank der Erstattung unter dem Strich weniger für ihre Versicherung zahlten, sei diese Bedingung erfüllt. Die BaFin hingegen hält es für nötig, dass die Beitragssenkung innerhalb des Versicherungsvertrags erfolgt. Der Umweg über GoNetto sei nicht zulässig. Vorerst erstattet GoNetto den wenigen vorhandenen Kunden keine Provisionen mehr, sondern schreibt diese nur gut – in der Hoffnung nach einem rechtlichen Erfolg wieder Geld auszahlen zu können. Das Geschäft mit privaten Neukunden ist vorerst faktisch tot. Quasi alle Versicherer haben die Zusammenarbeit gekündigt. Nun soll ein Schwenk auf gewerbliche Kunden das Überleben sichern.