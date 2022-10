Neue Finanzierungsrunde Öko-Bank Tomorrow sammelt erneut Geld bei Privatanlegern ein

Hinzu kommt: Bei der Beteiligung an Tomorrow ist das Geld für mindestens fünf Jahre gebunden. Auch wenn sich die finanzielle Situation eines Anlegers beispielsweise wegen Arbeitslosigkeit oder Scheidung ändert, kommt er so lange nicht an seine Einlage. Die Gründer gehen mit den Risiken sehr transparent um: „Wir sagen den Anlegern immer: Wenn ihr das Geld nicht übrig habt, investiert nicht“, so Berndt.