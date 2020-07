Neue Reichtumsstudie Die Deutschen wissen nicht, wie Reichwerden geht

So gaben noch vor zwei Jahren knapp 14 Prozent der Befragten an, sie sähen „sehr hohe“ oder zumindest „eher hohe Chancen“, ein Vermögen von einer Million Euro oder mehr aufzubauen. Zuletzt waren es nur noch knapp acht Prozent. Auch für ihre Mitmenschen sind die Befragten nicht deutlich optimistischer: Die Chancen, generell in Deutschland ein hohes Vermögen aufzubauen, schätzen nur 11,6 Prozent als hoch oder sehr hoch ein.