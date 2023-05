Neue Statistik: So viel verdienen Einkommensmillionäre in Deutschland

Mit Abstand am meisten Einkommensmillionäre gibt es dabei in Hamburg und Bayern. 2019 hatten in Hamburg zwölf von 10.000 unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen (1,2 Promille) Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze. In Bayern waren es neun von 10.000 Steuerpflichtigen (0,9 Promille). Am geringsten war der Anteil in Sachsen-Anhalt und Thüringen (0,19 und 0,17 Promille).