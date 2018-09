Neue Studie Macht Geld doch glücklich?

Besonders deutlich wird das bei länderübergreifenden Studien. So gibt etwa in Umfragen kein einziger Malaie an, unglücklich zu sein. Gibt es deshalb tatsächlich keine unglücklichen Menschen in Malaysia, oder ist es eher eine kulturelle Frage? Bond und Lang beschlossen deshalb, Malaysia nicht in ihren Vergleich aufzunehmen. Dann wählten sie verschiedene Rechenmodelle, die sich auf unterschiedliche Verteilungen von Glück fokussierten, und verglichen sie. Das erstaunliche Ergebnis: Mal war Nigeria das glücklichste, mal das unglücklichste Land der Erde.