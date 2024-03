Neue Umfrage Die Deutschen nehmen unnötig viel Bargeld mit in den Urlaub

Wie stark jemand am Bargeld hängt, liegt offenbar vor allem an seinem Vertrauen in die verschiedenen Bezahlmethoden. So liegt die Bargeldquote bei jenen, die das Bargeld für besonders sicher halten, bei 57 Prozent. Wer die Kreditkarte für sicher hält, setzt hingegen nur in jedem vierten Fall auf größere Bargeldmengen (27 Prozent der Befragten).