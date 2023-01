Neues Gesetz Verkäufe auf Ebay & Co.: „Viele wissen nicht, dass sie steuerpflichtig sind“

Die Regeln zur Besteuerung von Verkäufen über Plattformen sind nicht ganz trivial…

Das stimmt. Viele Menschen wissen womöglich gar nicht, dass das, was sie machen, steuerpflichtig ist. Wenn man zum Beispiel eine große Spielzeug-Eisenbahn-Sammlung hat und die in ihren – womöglich hunderten – Einzelteilen verkauft, kann das als gewerblicher Verkauf eingestuft werden und steuerpflichtig sein. Der Begriff ‚gewerblich‘ ist nicht fest definiert, es kommt auf den Einzelfall an. Grundsätzlich verkauft man gewerblich, wenn man mit dem Verkauf einen Gewinn erzielen will und wenn es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt.