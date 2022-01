NFT kaufen 2022 Wie und wo Sie NFTs kaufen können

Die NFTs werden über die Ethereum-Blockchain gehandelt und in sind ihrer äußeren Zusammenstellung individuell, was den Seltenheitsgrad einiger NFTs beider Kollektionen steigert. Durch die starke Limitierung des Bestandes besteht eine hohe Nachfrage, was den Kursen beider NFT-Kollektionen langfristig Aufwind geben könnte. Der NFT „EminApe“ zeigt beispielsweise eine Bored Ape-Figur, die sich an die äußere Erscheinung des Rappers anlehnt. Die Figur trägt eine khakifarbene Armeemütze und eine goldene Halskette. Beide Kleidungsstücke trägt Eminem auch im wirklichen Leben häufig. Solche Faktoren erhöhen den Seltenheitsgrad des NFTs - und somit den Preis.