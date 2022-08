NFTs kaufen 2022 Wie und wo Sie Non Fungible Token kaufen können

Doch im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether lassen sich NFTs nicht einfach untereinander wie Coins tauschen. Stattdessen sind sie individuell und einzigartig und daher hinsichtlich des Preises vom Seltenheitsgrad und insbesondere von der Nachfrage abhängig. Gibt es also keinen Interessenten, kann ein Verkauf schwierig werden. Ist die Nachfrage allerdings groß, könnte der Kurs dieses einen Non Fungible Tokens innerhalb kürzester Zeit rasant steigen - darauf hoffen natürlich viele Anleger. Die Vielfalt an NFTs ist dabei sehr groß: NFTs sind aktuell meist Bilder oder Videos, sie können aber nahezu alles abbilden und sind daher nicht auf einen Bereich beschränkt. So können beispielsweise auch Musik, Domainnamen oder virtuelle Grundstücke NFTs sein. Aktuell wird beispielsweise die erste SMS der Welt als NFT versteigert.