Was lernen wir daraus? Um den Erfolg eines Investments beurteilen zu können – gerade auch dann wenn man als Investor einen langen Investitionshorizont hat –, bietet es sich an, auf die CAGR zu schauen. Das gilt natürlich auch für den Fall, in dem man alternative Investments miteinander vergleichen will. CAGR ist ein einfach anwendbares Maß zur Erfolgsbeurteilung, das jeder schnell auf seinem Taschenrechner ermitteln kann.

Erweitern wir unser Beispiel um Aktie 2. Sie hat nach fünf Jahren einen Endwert von 127,81 Euro. Wenn Sie die durchschnittliche jährliche Rendite der beiden Investments vergleichen, kommen Sie zum Schluss: Aktie 1 ist leicht besser als Aktie 2. Wenn Sie auf CAGR schauen, kommen Sie zum genau entgegen gesetzten Schluss: Aktie 2 (mit 5,03 Prozent) ist besser als Aktie 1 (mit 3,14 Prozent). Ja was ist denn nun richtig?